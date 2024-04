Nicola Porcella está de visita en Perú luego de vivir una larga temporada en México. El modelo salió de fiesta con Austin Palao, Agustín Fernández y Pablo Heredia.

“La verdad vine a ver a mis amigos, vine a salir, no les voy a mentir, quería ver a mi gente, desde que salí de La casa (de los famosos) no venía a Perú, extrañó muchísimo, es mi país”, manifestó.

Sin embargo, la prensa no dudó en preguntarle su opinión sobre el embarazo de su expareja Angie Arizaga.

“Yo le deseo lo mejor a ella, que le vaya bien, sé que está embarazada, esperando un hijo, sé que es algo que ella buscó hace mucho tiempo con su pareja, y le deseo lo mejor de verdad, se lo merece. Es una gran mujer, se merece lo mejor del mundo ella y su pareja ”, sostuvo para ‘Amor y Fuego’.

¿Gisela Valcárcel le cerró las puertas a Nicola Porcella?: Decía que no podía ir a su magazine porque era familiar

Nicola Porcella fue invitado al podcast mexicano ‘El Potrero’ y habló de los difíciles momentos que atravesó cuando varios programas le cerraron las puertas.

“Había un programa de un amigo mío que era de cocina y la dueña de ese formato... me invitaban en las mañanas a su magazine y decía ‘esto es más familiar, Nicola no puede venir’. Ella también un día me cerró las puertas del canal”, expresó Porcella supuestamente sobre Gisela Valcárcel, ‘América Hoy’ y ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’.

Asimismo, Nicola indicó que se sintió dolido porque cuando era integrante de ‘Esto es Guerra’, lo exprimían al máximo.

“Mucha gente me dio la espalda y ahora que me llaman, dije ‘no’. Los que estuvieron conmigo, estarán conmigo hasta la muerte, mi familia y uno que otro amigo”, concluyó el chico reality.

