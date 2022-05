Laura Spoya sorprendió a propios y extraños al utilizar sus redes sociales para comentar sobre la polémica que se viene dando en todos los medios, debido al enfrentamiento entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba.

Y es que la exreina del belleza apoyó completamente al futbolista y dijo ser del “Team Cuba”, cuestionando así las acciones que vendría teniendo la modelo y que perturbarían la estabilidad emocional de su pequeña hija.

“Mi mamá y yo subimos una historia sobre el caso del Gato y Melissa, pusimos de que team éramos y de pronto tengo mi bandeja de mensajes llena de comentarios. Los terceros salen sobrando, pero al ser pública y tener una hija de tres años, puedo también comentar qué opino”, comenzó diciendo mediante sus historias de Instagram.

“Nadie puede decir quién es mal padre o mala madre, pero comentando como cualquier persona normal... Soy una persona desconfiada hasta de la sombra, no porque todo el mundo sea malo, pero es mejor desconfiar, pensar mal, que luego lamentar”, agregó.

En ese sentido, la influencer comentó que no necesariamente Anthony Aranda tendría malas intenciones, luego de evidenciarse una fotografía donde tiene a la pequeña hija de Melissa en sus piernas, pero sí señaló que la madre debería tener más cuidado al exponer a su bebé.

“Al tener una hija chiquita, no podría dejar que ella se apoye en piernas, ni que se siente en las piernas de una nueva pareja, amigo de confianza, porque me sentiría incómoda, lo vería mal. Esto no quiere decir que tenga malas intenciones con la niña, pero nadie sabe. Con todas las cosas horrorosas que salen en la televisión, debemos tomar medidas un poco más desconfiadas, más que nada con las niñas”, finalizó diciendo.

