La periodista Magaly Medina reveló que conversó en privado con Jorge Cuba, padre de Rodrigo Cuba, y descartó que el popular ‘don Gato’ haya rechazado a Melissa Paredes por un tema racial, sino que habría razones más graves por las que no quería que se case con su hijo.

Y es que, ante las declaraciones de la madre de Melissa Paredes, quien aseguró que la familia del ‘Gato’ Cuba discriminaba a la actriz, la ‘urraca’ contó que este no es el verdadero motivo: “A raíz de lo que esta señora ha salido a declarar -está en todas las páginas de los diarios online- esta señora dice que la familia del Gato siempre discriminó a su hija porque eran de Ventanilla, porque eran cholos... Yo creo que ese es un argumento, es bien... que ya no se puede utilizar en los tiempos que corren”.

“Es cierto que hay mucha discriminación, pero tengo entendido -lo tengo entendido y no lo voy a decir públicamente- que don Jorge ‘don Gato’, él tenía, o sea, le habló a su hijo cuando él le dijo que se iba a casar con Melissa, pero no porque fuera chola, porque venía de Ventanilla, no, no, no, otras fueron sus razones y yo las sé, pero no se los voy a decir aquí, pero como ustedes, y este es un país machista, y este señor conocía un poco el mundo más o menos farandulero y había investigado un poco, ya se imaginan ustedes lo que este señor investigó, las cosas que han sido públicas y las cosas que no eran públicas”, explicó Magaly Medina.

“Entonces se lo dijo a su hijo y esto no tiene nada que ver con racismo o con que tú eres cholo o que tú vienes de Ventanilla, absolutamente, como dice esta señora ‘que somos de Ventanilla, porque es una chola’. Incluso le pregunté al Gato por qué el papá no estaba de acuerdo y él fue muy elegante al decirlo, pero reconoce que por amor a su esposa, estuvo separado de su padre”, añadió.

La ‘urraca’ contó que Jorge Cuba investigó el pasado de Melissa Paredes y encontró detalles que lo hicieron desconfiar de la novia de su hijo: “El papá -y esto es una conversación off the record con mi productor que no voy a mencionar- tenía razones, pero no del tipo discriminatorio, no del tipo racista, eran otras sus objeciones a este matrimonio. Generalmente los papás se llevan muy bien con las nueras, son más bien las mamás, las suegras las que siempre ponen objeciones por sus hijitos, pero esta vez el señor le habló como hombre. Había, parece, indagado algunas cosas, leído otras y escuchado algunas cosas de buenas fuentes, y le dijo a su hijo ‘no estoy de acuerdo, no confío en ella’. Se dejaron de hablar por años porque él optó por su esposa (...) estuvieron separados por años, y justamente nos contaron que a raíz de esta separación, él día del ampay, él llama a su papá y le dice ‘por favor, te necesito’, es al primero que se le ocurrió llamarlo porque no sabía, nos contó el papá que su hijo estaba lógicamente destrozado, lógicamente estaba en shock con lo que acababa de pasar”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Jaime Bayly declara su amor por su esposa Silvia Núñez del Arco: “Estoy más enamorado de ella”

Jaime Bayly volvió a Lima con su esposa Silvia Núñez del Arco este fin de semana para promocionar el quinto libro de la escritora “Si me dejas me mato”. El popular 'Francotirador' en conversaciones con las cámaras elogió y halagó a la madre de su hija Zoe. “Estoy muy enamorado de ella, once años después estoy mucho más enamorado de ella , no podría estar más orgulloso de ella”, expresó el periodista. (Fuente: América TV)