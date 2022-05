Rodrigo Cuba decidió romper su silencio y le brindó una entrevista exclusiva a Magaly Medina, donde reveló detalles inéditos de lo que fue su matrimonio con Melissa Paredes y cómo vivió el ampay de su entonces esposa, con el bailarín Anthony Aranda.

Y es que uno de los detalles que más llamó la atención fue cuando el futbolista fue consultado sobre el rechazo que siempre le tuvo su padre, Jorge Cuba, a la exconductora de “América Hoy”.

“Mi papá a raíz de que se entera de todo el problema, extrañado también, aunque en el fondo él se esperaba que en algún momento podía pasar, porque mi papá nunca confió en ella, nunca estuvo de acuerdo que me casara con ella. Yo estaba enamorado y no entendía bien el por qué él no quería la relación”, comenzó diciendo.

“(A raíz del ampay) Nos unimos muchísimo más. Al final lo que nos terminó alejando era ella. Yo estuve al lado de ella porque decidí hacer mi familia. Los papás y mamás en las buenas y en las malas y ahí él salió él a darme todo su apoyo”, agregó el futbolista.

Por otra parte, el jugador del Sport Boys reconoció que en su momento, Melissa Paredes fue una buena mujer, pero también fue por ella por lo que se distanció de su padre.

“No lo voy a negar, en su momento Melissa fue una buena mujer, me demostró un montón de cosas que a la larga se esfumaron. Mi papá no estuvo de acuerdo y así fue desde el inicio y hasta el final”, finalizó.

