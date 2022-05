Sin miedo a nada. Magaly Medina no dudó en responderle a Celia Rodríguez quien dejó entrever en el programa “América Hoy” que existiría un ampay de Rodrigo Cuba con otra mujer mientras se encontraba casado con Melissa Paredes.

“No le creemos lo que ella dice. Señora hello, la que hizo esta investigación, este ampay, fue este programa, aquí, yo”, comenzó diciendo la conductora de televisión.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ confesó que también investigó al ‘Gato’ Cuba en su momento, pero que no le encontró nada malo, ni mucho menos un ampay. “No tengo ningún ampay guardado del Gato. Es cierto, a lo dos le hemos hecho investigación, a los dos, pero los run run venían más de América Televisión (...) Al otro no le encontramos nada, más bien le encontramos una rutina bien aburrida, entonces nos enfocamos en Melissa y así fue”, agregó.

Por otra parte, Medina señaló que de tener en algún momento un ampay del jugador del Sport Boys, también no dudaría en sacarlo a la luz. “Habla por usted y su hija, no hable de mis ampay. No esconda nada. Nosotros no estamos a favor ni del uno, ni del otro. Si yo tengo un ampay, no me lo voy a guardar. Ya una vez me guardé un ampay y no saben cuánto me arrepiento”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO