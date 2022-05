No pudo pasar desapercibida. Magaly Medina no tuvo piedad en responderle a Ethel Pozo, quien se emocionó por tener como “exclusiva” a Melissa Paredes en una entrevista, misma que fue criticada por la ‘urraca’, sin esperar que la hija de Gisela Valcárcel le responda recordándole a su hijo.

Parte de la defensa de Ethel Pozo, fue recordarle a Magaly que su hijo también estudió comunicaciones e incluso fue compañero de ella, esto no le gustó nada a la ‘urraca’, quien respondió con todo, no sin antes aclarar que ella no se burló de todos los comunicadores, solo se mofó de la hija de Gisela Valcárcel.

La ‘urraca’ le explicó a Ethel algo que según ella no entendió: “Yo no me refería a mi hijo, ni a todos los comunicadores del Perú, ni a todos los periodistas del Perú, hijita, entiende bien, así entendías las clases en la universidad, al revés, entiende, me refería a ti, porque tú fuiste la única que dijiste, yo soy una comunicadora, estudié 5 años y también tengo un posgrado, entonces a ti te cuestiono”.

A Magaly no le tiembla la mano para afirmar que no tendría problemas en criticar a su hijo: “Mi hijo no está conduciendo un programa de televisión, no lo tiene, no tendría por qué insultarlo, si lo tuviera y fuera tan torpe como tú y tan malo conduciendo como tú, lo destrozaría, porque desde antes que tú tengas idea, yo soy crítica de televisión”.

