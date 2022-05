Sin pelos en la lengua. Ethel Pozo decidió mantener firme su posición sobre lo que piensa de la relación sentimental entre Melissa Paredes y Anthony Aranda, quienes fueron ampayados en octubre del año pasado, cuando ella aún mantenía un matrimonio con Rodrigo Cuba.

Y es que todo se dio cuando Janet Barboza confirmó la versión que dio el futbolista en el programa de Magaly, señalando que la modelo le había dicho que “jamás estaría con un bailarín”.

“Entiendo y corroboro lo que dice Janet porque en el camerino Melissa nos lo contó. Lo que falta Janet, es que los fines de semana tú no estabas con Rodrigo, Melissa, mi novio y yo... Y yo si escuché a Rodrigo, que nos falta en esta historia. La verdad siempre sale a la luz”, comenzó diciendo la hija de Gisela Valcárcel.

En ese sentido, Ethel Pozo se sinceró y le dijo a la madre de Melissa Paredes, que ella como su amiga sentía que Anthony Aranda no le aportaba nada nuevo como pareja, ni como persona a la exreina de belleza.

“Yo si considero que la nueva pareja de Melissa no le suma a su vida, es mi opinión personal. Creo yo que si Melissa estuviera sola y se la fajara sola con su hija, como muchas mujeres lo hemos hecho después de un divorcio, este no sería el contexto que viviera su hija. Siento yo que esa relación no le aporta nada, no lo digo hoy, lo digo desde octubre del año pasado”, expresó.

