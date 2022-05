Celia Rodríguez, madre de Melissa Paredes habló en exclusiva con el programa “América Hoy” y se refirió sobre el ampay de su hija con el ‘activador’ Anthony Aranda. Este 25 de mayo de 2022, la progenitora de la modelo apareció en el magazine para defender la versión de su hija.

Según la mencionada señora, el ampay de su hija estuvo mal, pero Rodrigo ‘Gato’ Cuba y la modelo ya se habían distanciado, por lo que no sufrió tras ver las imágenes.

“Esas imágenes estuvieron mal, ellos acordaron seguir juntos hasta diciembre, pero el ampay de mi hija salió primero porque ella vende más. Melissa estaba destruida porque él ya lo sabía, ella se lo dijo y le dijo que iba a lanzar el comunicado, Estaba destruida de lo que él había dicho, del comunicado. Ella misma me llamó para contarme y yo le dije que eso está mal. Cuando ella me contó le dije no debes estar viviendo ahí”, dijo Celia Rodríguez sobre imágenes con Anthony Aranda.

“Él estaba muy bien, como si nada. Es más, yo fui al otro día y él me hablaba de lo más normal. Yo le quité el habla porque iba a sacar un comunicado con algo falso”, agregó.

Fuente: (América TV)

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO