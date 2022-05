Se molestó. Janet Barboza no se calló nada y encaró EN VIVO a la señora Celia Rodríguez, madre de Melisa Paredes, al preguntarle si tenía algo en contra de ella, pues durante todo el enlace se mostró bastante fastidiada cuando la conductora le preguntaba algo sobre su hija.

“¿Usted tiene algo personal en contra de mi? ¿Algunas de las cosas que he dicho acaso no son realidad?”, consultó la popular ‘Rulitos’. “Sí, tengo algo contra de ti porque eres igual a la otra persona que tanto criticas. Das a entender a la gente otra cosa que no es, eso está muy mal y eso no debe tener la televisión”, respondió tajantemente.

En ese momento, Barboza fue bastante radical y señaló que la propia Melissa con sus acciones, habría buscado el concepto que la gente hoy en día tiene de ella.

“¿Y no será que su hija no es clara cuando habla? Y es por eso que la opinión pública tiene ese concepto que tienen de ella, solita se lo ganó. ¿No será que se lo habrá ganado Melissa y no es mi culpa por emitir un comentario? Yo comento lo que veo”, expresó Janet.

“Tú dices que Melissa miente. ¿Quién eres tú para decir que ella miente? ¿Tú has estado dentro de la relación? Eso lo saben ellos dos. Tú puedes pensar lo que te de la gana, pero eres una comunicadora y estás comunicando más”, defendió la madre de Melissa.

