Magaly Medina no se calló nada y arremetió contra Melissa Paredes, quien en la última edición de “América Hoy” apareció llorando al contar los complicados momentos que le habrían tocado vivir con la familia de su exesposo, Rodrigo Cuba.

Todo se dio durante la última edición de “Magaly TV, La Firme”, cuando se emitió la segunda parte de esta conversación dónde el ‘Gato’ Cuba reveló que su entonces esposa lo abandonó con COVID-19 para irse a vacacionar a la playa con su hija en semana santa.

Para la popular ‘Urraca’, Melissa ha quedado mal al salir a hablar ante Ethel Pozo, pues solo la estarían utilizando para generar rating. “Melissa Paredes tuvo la oportunidad de salir en su programa, la utilizaron, le sacaron el jugo, y luego le dieron una patada en las cuatro letras, la botaron del programa, porque le dijeron que no encajaba en el papel de madre, mujer intachable”, comenzó diciendo.

Asimismo, la figura de ATV aseguró que la modelo tendría comportamientos que aprendió en su niñez para manipular muy bien una situación a su favor.

“¿Por qué no le creería? Yo le creo al Gato. Ami no me parece un hombre mentiroso, no me parece un tipo que sepa manipular, porque lo que sí ha demostrado Melissa es que es una gran manipuladora, eso le enseñaron, de pronto eso lo aprendió en su niñez, en su crianza”, agregó.

“Ella llora para que le hagan caso, ella trata de seducir para ver si puede manipular al hombre con lo que ella quiere. No sé si ella quería volver para recuperar su familia o sacar su comunicado que la dejaba muy mal parada, pero increíble lo que nos cuenta”, finalizó diciendo.

