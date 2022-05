Rodrigo Cuba sorprendió a propios y extraños al revelar el particular mensaje que le habría escrito su exesposa Melissa Paredes, luego de ser puesta en evidencia en el ampay con el bailarín Anthony Aranda.

Y es que el futbolista confesó que la exconductora de “América Hoy” le escribió “Hola guapo” mediante un número de WhatsApp con el fin que retire el comunicado que la desmentía sobre el final de su relación.

El popular ‘Gato’ Cuba señaló que la modelo quería a toda costa que borrara de sus redes sociales el comunicado en el que se revelaba su sorpresa por el comunicado que anteriormente publicado por ella misma, donde afirmaba que su relación ya había terminado antes de la difusión del ampay.

“Justo me he tomado el trabajo de revisar esa conversación de ese día. Precisamente la primera conversación que tengo de su nuevo número, que todavía me pone: ‘hola guapo’... Borrón y cuenta nueva, quiero recuperar mi familia”, expresó el jugador de fútbol.

