Aclaró todo. Rodrigo Cuba estuvo en una entrevista con Magaly Medina, quien le preguntó si en algún momento buscó al ‘Activador’ para reclamarle por ser la manzana de la discordia que acabó con su matrimonio.

El ‘Gato’ no ve como culpable al ‘Activador’, ya que él no obligó a nada a Melissa Paredes, por ello no vio necesario buscar al nuevo novio de su exesposa, debido a que él siente que todo lo provocó la modelo: “La que realmente permitió que las cosas pasaran fue ella, si una persona se le acerca a intentar tú puedes decir no”, confesó ante Magaly y ella agregó que en un matrimonio “uno decide ser fiel”, siendo secundada por el futbolista.

