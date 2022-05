Fuertes revelaciones. Melissa Paredes se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras las nueva revelaciones que dio Rodrigo Cuba en una entrevista exclusiva con el programa “Magaly Tv, La Firme”. Y es que el futbolista reveló que su exesposa intentó recuperar su confianza tras ser expuesto el ampay con el bailarín Anthony Aranda.

“Me pidió perdón para volver y tengo los WhatsApp, que quería intentarlo (…) Incluso se cambió de número para borrón y cuenta nueva... Yo le dije: ‘ya es tu decisión’ y al final llega esa noche donde yo le digo: ‘bueno, ahora empiezas a pagar tú tus cosas’”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el jugador del Sport Boys señaló que la modelo intentó persuadirlo para que elimine el comunicado que publicó en su cuenta oficial de Instagram tras el ampay, esto con el fin de no perjudicarla públicamente.

“Trató de convencerme de que saque mi comunicado: ‘saca tu comunicado, por favor, me has hecho daño, me he quedado sin trabajo’, pero a mi siempre me ha gustado hablar con la verdad, así que ni modo”, agregó.

