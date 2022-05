Se encienden las alarmas. Valery Revello sorprendió a propios y extraños al utilizar sus redes sociales para realizar una denuncia pública que involucraría al padre de su menor hija, Sergio Peña.

Y es que la modelo confesó que, pese a tener la oportunidad de establecerse junto a su pequeña en Estados Unidos, donde además tiene una beca para estudiar un máster, no podría realizar dicho sueño debido a que no puede sacar a la menor del país.

“Yo me había mudado a Miami para mi master, que incluso había mudado todas mis cosas para allá porque supuestamente nos íbamos a quedar por allá con Vittoria porque ya tenía nido, tenía todo, yo tenía mi beca, pero cuando vine acá a Perú por dos semanas, me di con la sorpresa con que me habían revocado el permiso absoluto de mi hija en cuanto a viajes, porque ustedes saben que yo vivo con ella y siempre viajo con ella a todos lados”, comenzó diciendo mediante sus historias.

“Lamentablemente me tocó pasar esto, nunca me lo imaginé, me sentí mal porque me estaban cortando las alas habiéndome ganado una beca yo con mi esfuerzo. Estaba triste un tiempo y hablé con la universidad para avanzarlo virtualmente. Detesto que me corten las alas, pero estoy feliz por una parte”, agregó bastante mortificada.

Por último, Valery reveló bastante apenada, que debido a que no tiene el permiso del futbolista para poder sacar a su hija del país, ha tenido que cambiar su planes y mudarse a Perú.

“Yo estuve viajando 4 años por todo Europa por mi familia y es lamentable que justo cuando consigo una beca, se me corten las alas, pero con todo no más, para adelante”, finalizó.

