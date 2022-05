Se siente afectada. Melissa Paredes brindó una entrevista exclusiva al programa “América Hoy”, donde no pudo evitar quebrarse al ser consultada sobre la mala relación que tuvo con la familia de su exesposo Rodrigo Cuba, específicamente con el padre del futbolista.

“Tanto tú como él siempre nos mencionaban que no eras del agrado de su papá, que siempre fue algo feo y aparentemente ahora él (Rodrigo) es cercano a su papá, pero cuando estaba contigo no porque él te apoyaba a ti con la carrera que hacía. Ahora pasó una conciliación donde creo que su papá se portó mal contigo, la gente no sabe si hasta hubo discriminación”, comenzó diciendo Ethel Pozo.

En ese sentido, la modelo señaló que se sentía bastante confundida con las actitudes de la familia del ‘Gato’ Cuba, y hasta aseguró que siempre llevó una buena relación con la madre del futbolista.

“Hay muchas cosas que no entiendo, me dicen que por qué hablo de su familia, callo muchas cosas, pero luego me dicen que me defienda. Teníamos una excelente relación con la mamá de él, tengo chats donde me decía que era la mejor mamá del mundo, lindo todo. Yo acudí donde ella y no obtuve respuesta alguna”, expresó con lágrimas en los ojos.

Por otra parte, la hija de Gisela Valcárcel le recordó al jugador del Sport Boys las veces que le contó sobre los malos ratos que le hacía pasar su padre Jorge Cuba cuando se refería mal sobre Melissa.

“Yo soy bastante sincera, yo he conocido a Rodrigo Cuba y a Melissa Paredes como una pareja sólida. Rodrigo tú sabes muy bien lo que me contaste de tu papá y no he podido mostrarlo”, finalizó.

Melissa Paredes habla de la familia de Rodrigo Cuba

