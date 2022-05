Jorge Cuba, padre de Rodrigo Cuba, se enlazó en vivo con el programa “Amor y fuego” para hablar de las últimas declaraciones que dio Melissa Paredes en una entrevista con Ethel Pozo. Y es que la modelo aseguró que el ‘Gato’ no ha sufrido como ella desde que salió el ampay con Anthony Aranda.

Durante la conversación que se llevo a cabo este lunes 23 de mayo de 2022, el conocido “Don Gato” salió en defensa de su hijo y contó que lo vio llorar en varias ocasiones tras la infidelidad de la modelo con el “activador”.

“Yo quiero decirle a ella (Melissa) que Rodrigo no es actor para llorar en todas las cámaras. No sabe llorar, no es como otras personas que salen y lloran. La empleada dijo públicamente, que trabajaba con ellos, que ella lo ha visto sufrir y llorar al señor Rodrigo”, expresó en un primer momento.

En esa línea, el exministro aprista señaló que algunos familiares cercanos pudieron ver la tristeza del integrante del Boys.

“A parte de eso, Rodrigo ha llorado en mi pecho, su madre y hermano lo han visto llorar. ¡¿Qué tiene esta chica?!”, agregó.

