La influencer Valery Revello habló por primera vez sobre la relación que mantiene su aún esposo y padre de su pequeña Sergio Peña con la chica reality Tepha Loza.

Un reportero de “Amor y Fuego” conversó con la modelo a la salida del concierto del reggaetonero Rauw Alejandro que se realizó este jueves 6 de mayo de 2022.

“¿Dejaste atrás a Sergio Peña por Diego?, ¿Te incomoda que te hagan esa comparación con Tepha Loza?”, le consultaron a la novia de Diego Rodríguez.

“Qué fea pregunta que haces. Qué horrible”, respondió Valery Revello un poco incómoda.

“¿Qué nos puedes decir de esa relación que recién se está formando, Valery?”, volvió a increpar el reportero del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Yo no pertenezco a esto, sorry. No me gusta, no me gusta”, declaró.

