La modelo Spheffany ‘Tepha’ Loza se pronunció luego de ser comparada con Valery Revello, la aún esposa de Sergio Peña. La chica reality afirmó que esos comentarios no le afectan, pero enfrentó a sus detractores.

“Siempre van a haber los comentarios negativos o rivalidades, qué se yo, pero igual yo no estoy permitiendo que nada de eso me afecte”, dijo Tepha Loza. “La gente está para opinar, o sea, pueden opinar, no soy monedita de oro para gustarle o agradarle a todo el mundo, pero ahorita lo que a mí me importa es que la gente que me quiere y que sabe cómo son las cosas y cómo soy yo, tanto él y todo, nos vean felices, y eso es bonito ¿no?”, añadió.

En ese sentido, Tepha Loza cuestionó el que algunas personas se molesten al ver a otros siendo felices: “¿Por qué se amargan por la felicidad de otros? ¿Por qué la necesidad de meter siempre mala leña a este tipo de situaciones que son bonitas y que están surgiendo poco a poco?”.

Asimismo, Tepha Loza afirmó que se toma las cosas con calma: “Paso a paso, estoy soltera, no le hago daño a nadie y simplemente por estar feliz y por estar feliz ya es una desgracia para muchas personas que son infelices, en verdad, así que yo no me puedo dejar influenciar o dejar de sentir la felicidad que siento por gente negativa”.

“Hablan porque tienen boca porque las personas que nos conocen realmente saben cómo es la situación, cómo se dio, y como te digo es algo lindo, algo sano, que es lo importante”, concluyó la hermana de Melissa Loza.

Fuente: América Televisión

