La modelo Tepha Loza descartó que sea la nueva cábala de la selección peruana, como bromeó días atrás tras confirmar su relación con el futbolista Sergio Peña. Esta vez, indicó que todo se trató de una broma y que es muy pronto para considerar que le da buena suerte a su novio.

“Quiero aprovechar este momento para aclarar que fue una broma, surgió en una entrevista, pero fue bromeando, como que siguiendo el juego y nada más, pero no chicos, tranquilos porque no me considero la cábala, poco a poco”, comentó Tepha Loza. “Fue una broma, por favor, recálcalo”, dijo entre risas para América Espectáculos.

“También, como lo dije, o sea, sería increíble, por eso dije cuando dé el pasito a futuro, vamos a ver qué pasa, todo está fluyendo bien, estamos cuidando, estamos teniendo algo lindo, una ilusión bonita, sana, que es lo que queremos, y no tienen que tomárselo nada personal, la gente se lo toma personal, muy en serio y no es así”, añadió.

Tepha Loza también explicó que desea que Sergio Peña no se vea afectado por su relación: “Entiende (la exposición) porque sabe que yo soy una persona mediática, por eso es que no quiero ventilar esto, quiero cuidar mucho esto, por su carrera profesional, porque él tiene una carrera que cuidar”.

“No me gustaría que lo estén metiendo en situaciones o comentarios negativos porque hay muchos comentarios negativos, pero no vamos a permitir que eso nos afecte y menos a él. Él es una persona súper profesional, súper deportista y por algo está donde está, así que él no tiene nada que ver con el medio farandulero y nada de nada”, manifestó Tepha Loza.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR