Más que ilusionada. Así se mostró Tepha Loza al presentarse en el programa “En boca de todos” y referirse al reciente romance que estaría viviendo con el futbolista Sergio Peña, quien hace algunos meses se separó de la madre de su hija, Valery Revello.

“Quiero cuidar esto mucho. Tú sabes que siempre van a haber comentarios negativos, gente que quiera influenciar, eso es lo que no quiero que pase. Es saber manejarlo. No quiero que lo metan a él en temas mediáticos, quiero cuidar lo de él, yo tengo una imagen bastante limpia”, comenzó diciendo la chica reality.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que la hermana menor de Melissa Loza aseguró que no quiere tener problemas con Valery Revello, debido a que tiene una hija con el seleccionado nacional, a la que tampoco quiere ver afectada emocionalmente.

“Somos personas mediáticas, pero él tiene una carrera profesional que tiene que cuidar y yo voy de la mano con él. Aparte, hay personitas involucradas que no quiero que salgan afectadas por algún comentario negativo. Detrás hay familias que pueden salir afectadas y no queremos que eso pase, cargar una mochila que no me corresponde”, explicó Tepha.

