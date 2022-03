Tula Rodríguez reveló hace unos días que ella no dispone de más ingresos económicos que los que consigue con su sueldo como conductora de televisión y otras presentaciones. De esta manera, desmintió que ella haya recibido una jugosa herencia cuando falleció su esposo Javier Carmona.

“Cuando me dicen ‘ay, la herencia que te habrás quedado’, ¿cuál? Ni un sol, yo sola a mucha honra”, expresó. En ese sentido, dijo que ella se encarga al 100% de la manutención de su hija Valentina: “antes era 50/50, obviamente él ha sido un hombre maravilloso y un gran padre, pero ahora me toca a mí hacerlo, pero no es fácil, de verdad”.

Sin embargo, muchos usuarios se preguntan qué pasó con el dinero del exgerente de televisión, Javier Carmona.

Tula pidió administrar el dinero y bienes de Javier Carmona

El exgerente general de Latina, Javier Carmona, sufrió un infarto en agosto de 2018, que lo llevó al estado vegetativo. El empresario sufrió un aneurisma, según el neurólogo Enrique Estrada Vegas, quien certificó el diagnóstico.

Tula Rodríguez quien, al ver su esposo en un estado de salud vegetativo, decidió iniciar los papeles par declarar a su pareja incapaz de velar por sus bienes, y así ella pueda administrarlos.

Al poco tiempo, en mayo de 2019, Lucas Carmona - hijo mayor de Javier Carmona - presentó un escrito para pedir que se le designe el ‘salvaguarda’ de su padre.

El hijo de Carmona llegó hasta el juzgado para impedir que Tula Rodríguez disponga de la totalidad de bienes de su padre, como ella había solicitado al Poder Judicial.

“Yo quiero la administración y conservación, más no la disposición de todos los bienes de mi señor padre por el tiempo necesario que requiera su tratamiento (...) solicito facultades para disponer sus ingresos, para solventar y priorizar todos los gastos que origine su atención médica, alimentación, tratamiento, medicinas, etc”, se leía en el documento presentado por el hijo de Javier Carmona y que fue difundido en el programa ‘Magaly TV La Firme’.

Asimismo, los hijos de Javier Carmona solicitaron disponer de bienes inmuebles de Javier Carmona, ubicado en Bolivia.

¿Cómo fue la repartición de bienes de Javier Carmona?

Tras varios meses de batalla legal, Tula Rodríguez y los hijos de Javier Carmona presentaron una propuesta de conciliación. En junio del 2019, ‘Magaly TV La Firme’, difundió el escrito que acordaron la familia del exgerente de TV.

Según el documento, el auto de lujo Porsche iba a pasar a propiedad de Tula; en tanto que el departamento en la avenida Velazco Astete pasaría a la administración de los hijos de Javier Carmona. El terreno de 2500 metros cuadrados en Bolivia se iba a vender, donde el 75% se destinaría a los gastos médicos de Javier Carmona y el 25% para una pensión de su hija Valentina.

“El 100% de la cuenta bancaria del terreno de Bolivia iría a un fondo de inversión, en lo que ellos decidirán en el futuro qué harán”, comentó en aquella oportunidad Magaly Medina.

El juez ordenó que Lucas Carmona y Tula Rodríguez se encargarán de administrar el dinero de Javier Carmona, de manera conjunta, para poder realizar cualquier trámite como transferencias de bienes o cobro de dinero del apartamento, vehículos y el inmuebles en Bolivia.

Finalmente, Javier Carmona, esposo de la conductora de televisión Tula Rodríguez, falleció la mañana del miércoles 30 de septiembre a los 56 años.

