Paola Bisso, primera esposa de Javier Carmona, salió al frente para arremeter contra Tula Rodríguez. Como se recuerda, Javier Carmona falleció a los 56 años de edad, en septiembre del año 2020, tras estar casi dos años en estado vegetativo debido a un infarto.

La madre de los hijos mayores del exgerente de televisión, recordó con indignación cuando Tula mandó a su esposo enfermo a una casa de reposo

“Yo misma pensé ‘¿Tula va a cuidar a tu papá? Me imagino’”, contó la exesposa cuando le preguntó a los hijos de Carmona si la exvedette iba a cuidar a su esposo mientras se encontraba en estado vegetativo.

Fue allí, que Bisso le pidió a sus hijos que cuiden de su padre, pero Tula Rodríguez lo habría impedido. “No quiere, ya le hemos dicho, pero no nos deja...”, esa fue la repuesta que le dieron Tadeo y Lucas Carmona a su madre.

¿Por qué llevaron a Javier Carmona a una casa de reposo?

Paola Bisso reveló que la decisión de llevar al exdirectivo de Latina TV a una casa de reposo fue únicamente de Tula Rodríguez.

“Ella dijo ‘yo tengo el poder (sobre él)’. Y es que, al ser la esposa es la única que podía decidir. Mis hijos me decían que se notaba que no le importaba. Porque basta que lo dejes en una casa de reposo para que no te importe, porque en mi casa bastan dos enfermeras para tenerlo bien cuidado”, comentó.

“Ya que no quería en su casa, tampoco quería que lo tengan mis hijos porque iban a decir que cómo la esposa no la cuida”, sentenció.

