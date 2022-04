Tula Rodríguez se quedó viuda en septiembre del año 2020, cuando su esposo Javier Carmona falleció a los 56 años de edad. El exgerente general de Latina sufrió un infarto en agosto de 2018, que lo llevó al estado vegetativo.

Sin embargo, los rumores de que Tula Rodríguez tiene un galán en el extranjero han tomado fuerza desde que Flavia Laos aseguró que la conductora de ‘En Boca de Todos’ estaría ilusionada con un galán que vive fuera del Perú.

Aunque Tula niega que tenga un nuevo amor, no pudo evitar ponerse nerviosa con la pregunta del reportero de América TV.

“Yo no estoy sola y no me siento sola (...) No tengo parejas, no estoy enganchada con nadie... me pones nerviosa...”, comentó la exvedette, quien empezó a reírse de la nada. ¿Acaso la traicionó el subconsciente?

“Yo soy 100% perucha”; comentó, agregando que solo le gustan los peruanos. “Yo tengo derecho a rehacer mi vida, él (Javier Carmona) ya descansa en paz”, agregó..

¿Tula Rodríguez tiene una relación amorosa con su productor?

Tula Rodríguez también aclaró cuál es su relación tiene con el productor de su programa, Marco Díaz. Y es que ambos estuvieron juntos en EE.UU. en el 2021.

“Hay gente que cree que yo tengo algo con Marco porque yo lo torturo a Marco... con Marco no pasa nada y no pasa nada con nadie”; comentó.

