El cantante Josimar Fidel fue consultado sobre su retorno al Perú para conocer a su bebé Jeilani, quien nació el pasado 18 de diciembre. Aunque el artista había comentado - hace unos días - que regresaría a Lima el próximo 31 de octubre, ahora cambió de versión en el programa ‘En Boca de Todos’.

Josimar fue entrevistado este viernes y puso en duda su viaje a Perú. “¿Sientes que tiene un pendiente que debes resolver?”, le preguntó el conductor Ricardo Rondón.

El salsero se puso a la defensiva y comentó: “no tengo que resolver nada, ya muy pronto o bien mi hija viene para acá o yo voy a allá a buscarla, yo todos los días hablo con mi hija”.

Josimar procedió a cantarle una canción a su hija a la distancia, pues, como se sabe, él sigue trabajando en Estados Unidos desde hace un año aproximadamente. Como se sabe, Maria Fe Saldaña terminó su relación cuando él se fue a pesar de que estaba embarazada.

“Cuando me refería a algo pendiente me refería al abrazo pendiente con tu hija”, aclaró Rondón.

“Eso es todos los días, no sabes cómo estoy con mi hija, me la quiero comer por la cámara, la quiero abrazar por la cámara, ojalá que Dios quiera, muy pronto pueda estar en Perú para abrazarla, créeme que el día que yo llegue y esté con mi hija, nadie me va a despegar de ella”, se defendió Josimar.

Tula Rodríguez intervino para mandarle su chiquita a la expareja de Maria Fe: “Eso tiene que pasar (...) como papá tienes que estar a la altura, esa niña te necesita, ojalá pronto se puedan juntar para que ella pueda sentirte piel a piel”.

TE PUEDE INTERESAR