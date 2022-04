Sheyla Rojas anunció, orgullosa, que hoy - 8 de abril - cumple su primer año de relación con el empresario mexicano Luis Miguel Galarza. La modelo peruana se enlazó EN VIVO con el programa ‘América HOY’ donde mostró el hermoso ramo de rosas que le regaló el popular ‘Sir Winston’.

“Hoy vamos a celebrar, arrancamos desde temprano”; comentó Sheyla Rojas.

La celebración que tendrá hoy la pareja podría tener un final feliz, porque HOY se cumple la fecha límite para que el mexicano le pida la mano a Sheyla Rojas y se comprometan en matrimonio.

Y es que, como se recuerda, la pareja tuvo una breve separación a inicios del 2022, por lo que Sheyla le hizo una advertencia a su novio cuando se reconciliaron. En febrero, la expareja Antonio Pavón afirmó tener las cosas claras y que tenía planes de casarse con “Sir Winston” este año.

“Yo lo esperaría un año. Este año quiero ser mamá de nuevo y me refiero a todo este 2022. Yo quiero ser madre este año, formar mi familia y antes de salir embarazada obviamente quiero casarme (...) tampoco me voy a quedar esperando toda la vida, tres o cuatro años, yo no lo esperaría y él lo sabe”, comentó hace un mes en ‘Magaly TV La Firme’.

Hoy , en el programa ‘América HOY’, Sheyla recordó que “un año es mi límite” para esperar que le pidan matrimonio. Es decir, hoy debería comprometerse con Sir Winston.

Sheyla quiere tener tres hijos con su novio Sir Winston

“Tiene que pedirme la mano. Yo quiero dos o tres hijos, primero quiero mujercita, justo mis suegra estuvo un mes conmigo en la casa, y ella ya quiere nietos. Obviamente todo tiene que ser hace su tiempo él es una persona muy analítica, él hace las cosas pensando y planeándolo con mucha anticipación”, comentó hoy.

Las conductora de televisión, Brunella Horna y Ethel Pozo se mostraron emocionadas de que hoy podrían pedirle la mano a Sheyla Rojas. “Todo puede pasar hoy en tu aniversario”; “pueden pedirte hoy, es verdad”, comentaron.

