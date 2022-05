Este jueves 5 de mayo de 2022, durante el programa “En boca de todos”, Melissa Loza sorprendió al revelar que no le preocupa que Sergio Peña sea futbolista y expresó su deseo de que sea feliz con su hermana menor, Tepha Loza.

“No me preocupa que sea futbolista, Tula, yo creo que cuando uno tiene los principios y los valores bien claros, no importa el rubro que tengas. ¿Cómo se les ve? Se les ve jóvenes, con ilusión, los dos creo que tienen las ganas de hacer las cosas bien”, dijo Melissa Loza.

Según la popular ‘Diosa’, Tepha Loza está muy ilusionada con el seleccionado peruano: “Es un amor reciente, tiene días, semanas. Yo le deseo lo mejor, la veo feliz, la veo sonriendo todo el día, pegada al teléfono todo el día en “Esto es guerra””.

“Esperemos que realmente les vaya bien y la decisión de irse a vivir o no, ya depende de cada uno”, comentó Melissa Loza sobre la posibilidad de que Tepha Loza se mude a Suecia.

“No, no es un problema (que sea futbolista), reina, o sea, cuando alguien quiere hacer las cosas bien, las hace”, dijo Melisa Loza, quien confesó haberle dado consejos a su hermana.

“Le he dado unos consejos dentro de lo permitido porque al final ella también es una mujer adulta, toma sus propias decisiones, sabe a quién escuchar y a quién no. Con los consejos que le ha dado cada persona, me imagino que sacará una conclusión”, señaló.

Fuente: América Televisión

