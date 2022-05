¡Fuertes revelaciones! Janet Barboza sorprendió a propios y extraños al reafirmar la versión que dio Rodrigo Cuba en el programa de Magaly Medina, donde señaló que la propia Melissa Paredes le dijo que le daba “asco” los bailarines y que nunca tendría una relación con alguno de ellos.

Y es que la conductora de “América Hoy” comentó que cuando la modelo trabajaba en el magazine matutino y comenzaron a relacionarla con Anthony Aranda, le dijo exactamente lo mismo que le habría comentado al futbolista.

“Voy a cometer una infidencia. No pensaba decirlo, pero Rodrigo Cuba dijo en otro canal que Melissa le dijo que jamás estaría con un bailarín en términos despectivos, y a mi me dijo lo mismo. Cuando empezaron los rumores, yo le pregunté, y tengo testigos”, reveló Janet Barboza.

Al escuchar esto, la madre de Melissa no desmintió, ni afirmó dicha versión. “Si seguro, porque Melissa antes de meterse con un futbolista dijo que nunca se metería con uno por la fama que ellos tienen, pero ¿qué pasó? se enamoró de un futbolista. No me lo ha comentado, así que tendrían que preguntárselo a ella”, manifestó Doña Celia Rodríguez.

Gato Cuba confiesa que a Melissa le daba “asco” los bailarines

Rodrigo Cuba reveló que cuando aún mantenía una relación con Melissa Paredes, fue ella misma la que descartó en algún momento poder tener algo más que una amistad con un bailarín.

“Para todo esto ya, cuando ella estuvo la primera vez en ese programa, me dijo que en la vida iba a estar con un bailarín porque, no puedo usar el término porque fue un término despectivo. Pero me acuerdo, en ese momento, antes de casarnos, me quedé con ese concepto que tenía”, expresó.

