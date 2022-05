Sin pelos en la lengua. Magaly Medina no se calló nada y arremetió contra Celia Rodríguez, madre de Melissa Paredes, quien se presentó en el programa “América Hoy” para hablar respecto al ampay de su hija con el bailarín Anthony Aranda; así como también sobre el término del matrimonio con Rodrigo Cuba.

Y es que la conductora de ATV no dudó en criticar fuertemente las declaraciones de la progenitora de la actriz, quien quiso defender a capa y espada los pasados y recientes acontecimientos.

“Yo entiendo bien que las mamás y papás quieren defender a sus hijos, pero otra cosa es que nos convirtamos en alcahuetones de nuestros hijos, no tenemos por qué taparles conductas que van contra las buenas costumbres (...) Trata de defender a su hija pero de una manera equivocada. Los hijos repetimos patrones de conducta que nos han inculcado”, comenzó diciendo.

En ese sentido y fiel a su estilo, la popular ‘Urraca’ continuó arremetiendo contra Celia por caer en serias contradicciones respecto al fin del matrimonio de su hija y sobre el inicio de la relación con el bailarín Anthony Aranda.

“La señora está cegada. A veces hay gente que con tal de ocultar una gran verdad, mienten de una forma descarada. No le creo absolutamente nada de lo que haya dicho, no le creo a su hija tampoco. No le creo, ha caído en una serie de contradicciones porque ni siquiera ha sabido mantener su mentira”, finalizó.

