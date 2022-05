Magaly Medina continúa revelando extractos de la entrevista que le realizó a Rodrigo Cuba para su programa “Magaly TV: La Firme” y en unas nuevas declaraciones el futbolista confirmó que el quiebre de su relación con Jorge Cuba, su padre, se produjo a raíz de que él decidió iniciar una familia con Melissa Paredes.

“¿Cuál es el papel de ‘Don Gato’ (su progenitor) en esta historia, porque ha tenido un papel preponderante en todo esto”, le consultó la ‘Urraca’ al ‘Gato’, quien respondió con sinceridad a las preguntas que le hizo la periodista.

“Sí, a raíz que mi papá se entera todo el problema, extrañado también obviamente, porque sabía cómo nos llevábamos y nuestras familias lo sabían, pero en el fondo creo que él se esperaba que en cualquier momento podría pasar (que Melissa le fuera infiel) porque nunca confió en ella”, respondió.

“No (nunca estuvo de acuerdo que se casara con Melissa), en ese momento estaba enamorado y no entendía bien el por qué no quería la relación... Yo no voy a negar que momento Melissa fue una buena compañera una buena chica que se preocupaba estaba conmigo me apoyaba y me demostró un montón de cosas que a la larga se esfumaron”, agregó.

El jugador del Sport Boys confesó también: “Mi papá nunca estuvo de acuerdo y así fue esa situación, dese el inicio hasta el final... (¿Lo que ha pasado los ha unido?) Sí, muchísimo porque al final lo que nos terminó alejando o distanciando era ella”,

“Al final, ella era la persona con que yo había decidido formar mi familia y fueron las decisiones que tomé en su momento y como dicen, los papás siempre están en las buenas y malas, y ahí mi papá salió a darme todo su apoyo y a respaldarme”, sentenció sobre el tema.

