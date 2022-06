Ahora que Melissa Paredes puso en jaque a Rodrigo Cuba, al mostrar una conversación de WhatsApp del futbolista que corroboraría su versión de que estaban separados antes del ampay con Anthony Aranda.

Al respecto, Rodrigo González y Gigo Mitre, conductores de ‘Amor y Fuego’, analizaron los chats que filtró la modelo y lanzaron sus dardos . Para ‘Peluchín’, Melissa Paredes habría manipulado a su exesposo para que no descubra su interés por el bailarín.

Y es que el ‘Gato’ Cuba reveló que la actriz hablaba mal de Aranda cuando era su pareja en ‘Reinas del Show’. “Yo creo que ella ha empezado a sentir que le gustaba el a ’Activador’ y, no me queda claro, lo ha seguido tratando (al ‘Gato’ ), como sabe que él que está enamorado, tiene que tratarlo (bien) para tenerlos a los dos; lo manipula de tal manera y se aprovecha, y le habla de forma despectiva del amante, pero cómo tu esposo va a saber que te estás metiendo con alguien a quien llamas ‘aprovechado’, que nada que ver... a él (al Activador) le tiras lodo, lo tratas como si fuera cualquier ‘don nadie’ delante de tu esposo, pero no tienes ningún reparo de meterte en la camioneta y hacer una coreografía a parte mientras tu esposo está dos pisos arriba”, opinó Peluchín.

Rodrigo González consideró que el ‘Gato’ Cuba podría haber supuesto que Melissa Paredes estaba atravesando una crisis, pero que nunca se imaginó que se metería con otro hombre mientras seguía casada.

“Y ella estaba jugando a doble cachete, le hacía creer (al ‘Gato) que era algo que necesitaba para ella pero ya se estaba haciendo sus coreografías a parte. Le hacía ver que él (el Activador) no era la persona con que ella podría tener algo porque se refería a él de manera peyorativa, insultante. Claro que lo tomó por sorpresa (al ‘Gato), porque si le dices a alguien que estás ‘confundida’ no tiene nada que ver con que él asuma que estás teniendo uno que te mantenga y otro que te entretenga”, comentó Peluchín.

Rodrigo González sobre chat que soltó Melissa Paredes

Por su parte, Gigi Mitre cree que Rodrigo Cuba sí sabía que estaban separados, porque esa conversación que ha tenido con la amiga de Melissa “es bastante clara”. Sin embargo, esta revelación de Melissa no le va a beneficiar con el tema de la nueva conciliación que pretende respecto a su hija de 4 años.

“Si ya no es tenencia compartida, sin que lo pida, le toca pensión de alimentos”, agregó Rodrigo González.

