Melissa Paredes salió con todo y por fin mostró las pruebas que - supuestamente - comprobarían que sí estaba separada de Rodrigo Cuba previo a su ampay con el bailarín Anthony Aranda, negando así que le haya sido infiel al futbolista.

En un extenso video en sus historias de Instagram, la modelo mostró un chat de WhatsApp del ‘Gato’ Cuba con una tercera persona que data del 13 de octubre del 2021, días antes del ampay que sacó ‘Magaly TV La Firme’.

“(Ellos dicen) que es irrelevante, que concéntrense en la tenencia... si se hubieran concentrado en la conciliación y en la variación de la tenencia desde en un inicio en vez de atacarme con ese tema, por eso estoy saliendo a hablar, porque ya no voy a aguantar más, ya me cansé”, comenta Melissa Paredes en el video, antes de presentar los comprometedores WhatsApp de Cuba.

“Viendo que es irrelevante y no se que tanta cosa dice, porque me parece mi que la otra parte no ha sido sincera, tengo que mostrárselos (el chat) lamentablemente, porque si quiere cerrar esto tengo que hacerlo ya”, agregó la exconductora de América HOY.





Qué dijo Rodrigo Cuba sobre su aparente separación con Melissa Paredes

Esta es parte de la conversación entre Rodrigo ‘Gato’ Cuba y una tercena persona, quien lo había elegido como padrino de su hijo. El futbolista no usa la palabra “separación”, pero comenta sobre su situación matrimonial con Melissa Paredes, por lo que teme que ya no pueda ejercer como “padrino” de un menor.

Rodrigo Cuba: Si sabes en qué andamos Melissa y yo ¿cierto?

X: Sí

Rodrigo Cuba: De frente y directo

(…)

Rodrigo Cuba: Yo sé que los motivos por los que me elegiste como padrino era porque somos un matrimonio y todo lo que me contaste ¿te acuerdas?

X: Sí, hasta ahora sigo pensando igual

Rodrigo Cuba: Yo te quería preguntar si sabiendo la situación en la que estamos. Ustedes van a querer que yo siga siendo el padrino.

(...)

X: Y tampoco quisiera que lo que esté pasando entre Meli y tú nos aleje a nosotros como amigos

Rodrigo Cuba: No tiene por qué. Me imagino que Melissa les ha contado al detalle de qué está pasando

X: Que bueno que pienses así

Rodrigo Cuba: Y creo que es más un tema de ella, que otra cosa.

