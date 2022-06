No le aguanta nada. El conductor de ‘Amor y Fuego’ decidió no quedarse callado al ver que Melissa Paredes volvió a hablar del papá del ‘Gato’ Cuba, añadiendo que está deprimida y pidiéndole que no la ataque.

Según ‘Peluchín’, Melissa Paredes habría intentado atacar a ‘Don Gato’ por el lado equivocado: “Sale y le manda un misil a quemarropa a su exsuegro Jorge Cuba y le dice que mejor se preocupe por sus temas legales, y no se meta con ella, bueno, cariño, agradece que no contraatacan por el mismo lado”.

Al parecer hablar de temas legales de los padres, no estaría permitido para Melissa Paredes, debido a que ella está en el saco: “Tu mamá tiene denuncias por agresión a menores, así que calladita como siempre estás más bonita”, aseveró Rodrigo González.

