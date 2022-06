El capitán histórico de Alianza Lima, Waldir Saenz, fue el protagonista de diferentes ampays emitidos por el programa de Magaly Medina. El ídolo blanquiazul confesó haberse cruzado con la conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ en más de una oportunidad y aseguró que ella es de las ‘personas que agacha la cara’, pues no acostumbra a responder por sus acciones.

“Me la he cruzado dos veces, la he visto cara a cara y es de las que agachan la cara”, dijo Waldir Saenz a La República.

Asimismo, el deportista reveló que Magaly Medina lo invitó varias veces a su programa, pero él rechazó sus invitaciones al no estar de acuerdo con los ataques que la presentadora.

“Me tenía sin cuidado si ella me ampayaba o no me ampayaba. Quería que vaya a su programa, no hay forma le dije, yo no puedo ir a un programa donde alguien me ha faltado el respeto, ¿Con qué respeto voy a donde me faltaron el respeto?”, expresó.

“Yo no soy hipócrita, no te saludo para ver si me deja o si entablamos una amistad, no. A mí la gente que no me suma, no me suma”, agregó.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Waldir Saenz?

Durante su programa de este 02 de junio de 2022, la ‘urraca’ se refirió a las declaraciones del pelotero.

“Dice que se cruzó conmigo un par de veces y yo le agaché la cara. ¿En qué momento me he cruzado contigo? Ni me he dado cuenta porque sino lo supiera. Yo no agacho la cara. Lo que yo hago es caminar sin mirar a los costados”, aclaró.

