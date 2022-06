La cantante Shakira se ha convertido en el foco de la atención mediática luego de que un medio español asegurara que Gerard Piqué le habría sido infiel con una joven de 20 años. El posible fin del matrimonio de la famosa interprete colombiana a causado todo un revuelo en las redes sociales.

Sin que todavía se conozca la verdadera razón de la supuesta separación de Shakira y Piqué, las teorías en redes sociales han ido mucho más allá y hasta le encontraron un nuevo pretendiente a la interprete de “Te Felicito”.

Y es que tras el escándalo, en Tik Tok y en diferentes redes sociales se ha viralizado un video del actor británico Henry Cavill cuando está siendo entrevistado por una periodista y su atención es captada por la llegada de Shakira.

“¿Esa es Shakira?”, pregunta el interprete de ‘Superman’ visiblemente sorprendido y fascinado. Según internautas, esto había ocurrido en el Festival de Cannes que se llevó a cabo hace unas semanas, donde Shakira se robó las miradas con un fabuloso vestido negro.

Henry Cavill in shook with shakira’s beauty. pic.twitter.com/xHIvB7TLPo — carla (@carladirtyy) May 27, 2022

¿Por qué no es posible una relación entre Henry Cavill y Shakira?

Sin embargo, para tristeza de todos los fans de la barranquillera, esto es mentira, pues es un video editado. La realidad es que el video es de hace siete años. Ocurrió en el 2015, en la alfombra roja de la película The Man from U.N.C.L.E. y la latina más famosa del mundo no asistió a ese evento.

Pero en caso de que Shakira se separara de Gerard Piqué y estuviera disponible para una nueva relación, este no es el único obstáculo que la separa de Henry Cavill, pues el actor tiene actualmente una relación sentimental con Natalie Viscuso, con quien lleva poco más de un año.

Es más, el británico publicó una fotografía en su cuenta de Instagram junto a ella y le dedicó un tierno mensaje de amor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO