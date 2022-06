El empresario Rafael Fernández se refirió a las declaraciones del cantante Leonard León, quien lo tildó de ‘muñeco ventrílocuo’. En conversación con ‘Magaly TV, La Firme’, el ‘Rey de los huevos’ multiplicó por cero al cumbiambero y le aclaró que no está pidiendo dinero, solo que firme los documentos para que los hijos mayores de Karla Tarazona puedan viajar a Estados Unidos.

El esposo de la conductora de “D’Mañana’ restó importancia a los adjetivos despectivos que tuvo el ‘Leoncito’ contra él y afirmó que lo único que le importa es que el cantante firme los papeles para que puedan viajar en familia.

“Yo no le doy importancia a ese tipo de personas que no me suma tampoco los leo y estoy pendiente de lo que hacen”, dijo Rafael Fernández a las cámaras de Magaly Medina.

“No le estamos pidiendo un sol, yo no le pido un sol… el documento está esperando en la notaría”, agregó muy contundente.

Karla Tarazona envía carta notarial a Leonard León

La presentadora Karla Tarazona reveló que decidió enviarle una carta notarial al padre de sus hijos Steffano y Alessandro donde le dice que tiene hasta el 8 de junio para firmar el documento para que sus pequeños salgan de viaje.

“El año pasado uno de mis pequeños, le pidió, personalmente, que el papá que le firme; él les dijo que ya. Ahora se ha recorrido a una carta notarial porque de abogado a abogado, ni personalmente se obtienen respuestas, he tenido que recurrir a un papel y esperamos hasta el día miércoles para ir a firmar”, manifestó Tarazona.

