El cantautor Gian Marco Zignago se pronunció por primera vez sobre las declaraciones de Víctor Yaipén, quien hace unos meses lo acusó de maltratarlo cuando se le acercó a pedirle una fotografía.

Durante una entrevista con el youtuber Carlos Orozco este martes 10 de mayo, el interprete de “Resucitar” y “Sentirme vivo” aseguro que esas acusaciones le ‘hicieron mucho daño’.

“La gente se olvida cuando yo me quedaba después de un show después de tocar dos horas y media en Barranco, que me quedaba en la Estación de Barranco, la gente se olvida (...) Yo siento que si la gente supiera y no quiere dramatizar con esto, pero si la gente supiera en el momento en que sucede esto en mi vida, yo he tenido mucha compasión, mucha compasión y me callé la boca y me voy a seguir callando la boca porque no voy a mencionar a nadie, pero me hicieron mucho daño”, señaló Gian Marco un poco conmovido.

“Cuando paso todo esto, sentí mucho dolor, me estaba divorciando, fue un momento muy duro para mí. Fue una época muy dura, si esta gente, si estos personajes supieran el daño que me hicieron emocionalmente no lo entenderían. De repente para ellos ha sido algo como vamos a hacer algo anecdótico (...) Si les fue bien y si les duro un poquito, esta bien. Yo hago música, yo no hablo de nadie, tampoco salí a hablar, tampoco salí a aclarar porque no tengo que hacerlo y no lo haré nunca y no lo voy a hacer nunca”, agregó.

Como se recuerda, desde la publicación del Tik Tok de Víctor Yaipén, cientos de jóvenes se animaron a contar los maltratos y desplantes de los que fueron víctimas por parte del cantante cuando se acercaron a pedirle un autógrafo o solicitarle una foto.

