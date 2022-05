María Pía Copello se pronunció sobre la denuncia pública que hizo Nataniel Sánchez en el programa de YouTube “Yo soy Jackie Ford”, donde contó que una conocida animadora infantil la agredió verbalmente porque no sabía una de las coreografías del show.

La exconductora de “EEG” se comunicó con Rodrigo González para dar su versión de los hechos. Según relató “Peluchín”, María Pía Copello le aseguró que nunca maltrató a la actriz.

“Lo que me dijo fue que eran un grupo de más de 25 chicos (...) No fue porque se equivocó en un paso de baile, porque no es función de María Pía, según lo que me dijo : ‘Yo qué le voy a gritar a alguien’”, indicó en un inicio.

En esa línea, Rodrigo González detalló que la tiktoker en algún momento le habría pedido a la actriz que guarde silencio, pero no la agredió como afirma Nataniel Sánchez.

“Hay un grupo, mientras estamos intentando grabar. Imagínate, ¿cómo controlas a 25 niños? De repente le pudo haber dicho por favor, cállate, silencio”, agregó el conductor de Willax TV este martes 10 de mayo.

