Se encienden las alarmas. Rodrigo González no dudó en comentar, fiel a su estilo, la reciente entrevista que dio Nataniel Sánchez a un medio internacional. Y es que el popular ‘Peluchín’ arremetió contra la actriz al escuchar su manera de hablar y por el acento que tiene tras radicar en España.

“Ese doble discurso de la Nataniel Sánchez, ‘no me gustan esos programas donde hablan de la vida de los demás, a mí no me gusta que me cuenten, ni siquiera me interesa, imagínate’... Pero llega al Perú, nadie le pregunta nada”, comenzó diciendo el conductor de ‘Amor y Fuego’.

En ese sentido, la figura de Willax TV aseguró que tanto Nataniel, como Arturo Chumbe quisieron generar polémica de alguna forma en redes sociales. “Se sienta con su íntimo el Chumbe, planean algo para llamar la atención y ¿qué se les ocurre? Disparar contra Mario Hart y María Pía, que estuvo en su show hace 25 años y hace bulla con eso”, agregó.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Rodrigo cuestionó a la popular actriz por tener tan marcado el acento español, pues considera que se debe a una “falta de identidad”.

“Ella es un ser de luz, pero nos quiere dejar a todo el mundo, además de lo alienada que es con el tema de los acentos y la falta de identidad, porque eso se llama así. Llego a España y hablo como española, llego a Cuba y hablo como española”, finalizó.

