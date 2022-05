Magaly Medina sorprendió a propio y extraños al dejar entrever que Anthony Aranda ya no sería llamado por el programa “Esto es Guerra”, pese a que ya está recuperado de la lesión que sufrió hace varias semanas atrás.

“El ‘Activador’ nada, ya está bien, baila, hace TikTok, pero no lo han llamado y eso fue el 10 de marzo y ya estamos a mediados del mes de mayo... Lo que pasa es que nadie quiere tener en su programa al ‘Activador’”, comenzó diciendo la conductora.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ confesó que la pareja de Melissa Paredes sería un personaje que “no vende” en la televisión y que sus minutos de fama habrían acabado.

“Parece que él no vende. Si tienen a otros es porque les vende el producto y el bailarín no les funciona, ya pasó su cuarto de hora. ¿Qué más hace? Ser el novio de Melissa Paredes, el atrasador”, agregó entre risas.

Por otra parte, la periodista de espectáculos aprovechó la oportunidad para aconsejar a la modelo para que busque un nuevo trabajo, ya que su novio se quedaría sin ‘chamba’.

“Así que el futuro del bailarín no es muy bueno Melissa. Vas a tener que buscar chamba porque sino el bailarín te servirá de carga carteras. Una pena las mujeres que pueden soportar un hombre carga carteras (...) No es que esté denigrando la carrera de bailarín, pero este hombre tiene como 30 y tantos y no ha hecho una carrera propia. Este hombre vivó sus 15 minutos de fama pero no fue por mérito propio”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO