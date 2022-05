Sin pelos en la lengua. Magaly Medina no se quedó callada y se refirió a los fuertes comentarios que habría tenido Janet Barboza sobre su persona, y además dejando entrever que su esposo Alfredo Zambrano le habría sido infiel con Giuliana Rengifo.

Y es que frente a ello, la polémica conductora le advirtió a la popular ‘Rulitos’ que tenga cuidado con lo que dice, porque puede traer grandes consecuencias. ¿Será que tiene una demanda en mente?

“Si tú me ves aquí, yo no soy una acá y otra en mi casa. O sea, el día que a mí me sean infiel, yo tengo dignidad, sé quien soy, sé lo que valgo, y si un hombre no me valora las puertas están abiertas”, comenzó diciendo la presentadora de ATV.

En ese sentido, también mencionó que se estaría asesorando por la vía legal tras los fuertes comentarios que viene realizando la conductora de “América Hoy” hacia ella y el notario.

“Cuídense de lo que dicen porque eso les puede traer bastantes problemas, así que de verdad, que hay señoras que deberían de venderles 10 soles de dignidad para que vayan viendo que si valen (...) A mí nadie me ha considerado una amante. Soy una mujer a la que los hombres aquilatan... Las cosas vienen cuando menos se lo esperan”, finalizó diciendo.

