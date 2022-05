No se guardó nada. Magaly Medina se mostró enfurecida al escuchar las declaraciones de Renzo Schuller en las que acusó al canal ‘ATV’ de no brindarle lo que necesitaba para que ‘Combate’ no sea eliminado por perder ante ‘Esto es Guerra’.

Magaly Medina afirmó que Renzo Schuller siempre fue el complemento de Gian Piero, no el principal: “Él ha sido siempre el segundo de Gian Píero Díaz, los dos funcionaban como una dupla que funcionó mucho tiempo como ‘Combate’, nació aquí y luego en otro canal hacen ‘Esto es Guerra’, que era una copia un poco más creativa que la que hacían en ‘Combate’”.

Magaly además afirmó que parte de la culpa del fracaso de ‘Combate’, fue que los gerentes del canal dejaron irse a las figuras principales de ‘Combate’: “había plata, en esa época en este canal el horario estelar era uno que estaba mal, que no daba frutos, entonces en un momento dado tuvieron que levantar del aire este programa ‘Combate’ porque ya no daba dinero, dejaron que se fueran muchos de los más representativos combatientes, los históricos se fueron”.

La ‘urraca’ además le recordó a Renzo Schuller que se fue a otro canal y fracasó y ‘ATV’ los volvió a recibir: “Gian Piero y Renzo se fueron al dos a hacer un programa y se tuvieron que venir otra vez acá”.

No contenta con tenerlo en el suelo, Magaly afirmó que Renzo no fue la primera opción de ‘Esto es Guerra’ y lo puso en su lugar: “Se fue Gian Piero y llamaron a María Pía, fue su primera opción, pero ella renunció porque tiene compromisos con sus redes sociales y su familia, y como última opción llamaron a Renzo, no como primera opción, ubícate Renzo”.

