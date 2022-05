La rivalidad entre Gisela Valcárcel y Janet Barboza contra Magaly Medina, es bastante conocida y tiene casi los mismos años que los de ellas en la televisión y en las últimas semanas se volvió a levantar el polvo entre ellos y la ‘urraca’ no se quedó callada.

No es la primera vez que Magaly Medina comparte uno de los videos de su club de fans en TikTok @teammagaly y esta vez compartieron una indirecta muy directa para Gisela Valcárcel y Janet Barboza: “Te voy a decir una cosa, yo con las bataclanas no me meto, o sea yo podré tener espíritu de bataclana, pero con la vulgaridad igual de una bataclana, no”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

“Nada que celebrar” en el ‘Día de la Madre’ para quienes tienen a sus hijos desaparecidos en México

Cinco de los nueve hijos de María Guadalupe Camarena están desaparecidos en México. Dos de Araceli Hernández lo hicieron con un día de diferencia. Para ellos no hay nada que celebrar este 10 de mayo en el que "sus sillas vacías" pesan más que nunca. (Fuente: AFP)