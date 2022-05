Durante la última edición de “Magaly TV, La Firme”, la conductora Magaly Medina comentó sobre los regalos que recibieron las mamitas de la farándula por el Día de la madre este domingo 8 de mayo y la famosa “urraca” no dudo en referirse en el obsequio que le hizo Rafael Fernández a Karla Tarazona.

Como se recuerda, el “rey de los huevos” sorprendió a su esposa con un tremendo camionetón que dejo en shock a más de uno. Sin embargo, la conductora de ATV no pudo con su genio y le recordó que el primer carro que recibió del empresario era de segunda.

¿Qué dijo Magaly sobre el regalo de Karla Tarazona?

“Su esposo, el rey de los huevos le compró un nuevo carro, pero lo que no sabía es que el anterior carro era de segunda, no pues así no vale”, reveló en un inicio.

“Como te van a regalar un carro de segunda. ¿No que tu marido es millonario? ¿Cómo te va a regalar un carro de segunda? Ahora, esta vez, ¿es nuevo o de segunda? Ay, no pues Karla. A mí me daría vergüenza mostrar un regalo así. Yo se lo devuelvo”, agregó entre risas.

