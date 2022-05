La actriz Nataniel Sánchez ha encandecido la polémica esta semana con sus confesiones en el canal de YouTube “Yo soy Jackie Ford”, que dirige el coreógrafo Arturo Chumbe.

La recordada ‘Fernanda de las Casas’ de la serie ‘Al fondo hay sitio’ fue consultada sobre la denuncia por presuntos tocamientos indebidos que alguna vez hizo Mayra Couto contra Andrés Wiese, su pareja de actuación en la ficción.

Nataniel, quien actualmente radica en España, recalcó que “hay que tener mucho cuidado con opinar” respecto a ese tema, pues se desconocen detalles de lo que vieron ambos actores, además que sus versiones de los hechos son diferentes.

“Nunca vamos a estar ni en el pellejo de Mayra ni en el pellejo de Andrés. A mí lo que me indigna es la facilidad de la gente con que abre la boca para opinar, cuando los dos son seres humanos, tienen familia y son los únicos que pueden saber la verdad”, expresó en el programa de YouTube.

Aunque no puso las manos al fuego por ninguno de la dos, agregó: “si yo hubiera visto algo, cualquier cosa, de injusticia, de falta de respeto, tú me conoces, yo no me quedo callada y no me voy a hacer ojos ciegos jamás de nada que me parezca injusto o que es incorrecto”.

