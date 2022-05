El día de la madre estuvo lleno de sorpresas, pero la que no habría sido sorprendida, sería Melissa Paredes, quien fue delatada por Samuel Suárez, comprando un día antes los regalos que abrió en su día.

Melissa Paredes fue captada comprando su regalo del día de la madre, el mismo con el que al siguiente día se sorprendió y Magaly no dudó en rajar de ella: “Como la gente puede llegar en redes sociales al punto de engañarnos y mentirnos, la vieron paseando con su bolsa de esta joyería y ella al día siguiente era como si el activador, el bailarín, la habría sorprendido con este regalo, hicieron toda la actuación y resulta que la gente mandó fotos de ella, comprando con el ‘activador’ en esa joyería”.

No contenta con mandarle su chiquita a Melissa, aprovechó que el ‘activador’ estaba en la foto y dejó entrever que él no habría pagado por los regalos porque no tiene trabajo: “Después vienen a querer sorprendernos, incluso ella habrá comprado su regalo para ella misma, porque el ‘activador’ que sepamos, ¿le seguirán pagando por no trabajar ahí en ‘Esto es Guerra’?, cómo le van a seguir pagando, si su lesión dice siempre que se va a mejorar, lo que pasa es que ya no lo quieren de vuelta y no saben cómo decirle que se vaya a su casa”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Rebeca Escribens sobre el caso de Tula Rodríguez

pronunciamiento de Rebeca Escribens sobre el caso de Tula Rodríguez