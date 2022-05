La conductora de televisión Karla Tarazona fue sorprendida por sus tres hijos con un desayuno con motivo de la celebración del Día de la Madre, que se festeja este domingo 8 de mayo de 2022.

En Instagram Stories, Karla Tarazona compartió una foto del desayuno que sus hijos le llevaron a la cama en esta fecha especial. En este, incluyeron fotos de la conductora con los tres niños: Stephano, Alessandro y Valentino.

Foto: Instagram @latarazona

A través de Instagram, Karla Tarazona compartió una imagen al lado de sus tres hijos. “Feliz día a todas las mamitas hermosas, que Dios me las bendiga y cuide, no solo aquellas que llevaron una vida en su vientre sino también aquellas que tienen ese corazón tan grande capaces de amar incondicionalmente. Hoy saludo a todas sin excepción, a mi madre que aún la tengo a mi lado, gracias por tanta paciencia, hoy que soy mamá entiendo tantas cosas”, señaló en la publicación.

“Dios me dio la dicha de tener 3, que serán mis compañeros y aunque a veces me saquen canas verdes saben que mami siempre estará ahí para apoyarlos, amarlos y también de paso para jalarles las orejas si lo necesitan. Demostremos el cariño, el amor, la preocupación, el respeto no solo una vez al año sino los 365 días del año”, agregó.

“Mami nunca tuvo feriado, menos descanso, ella siempre estuvo ahí 24/7 sin desmayar y tan capaz de entregar hasta su vida por nosotros. Disfruta, ama y vive dile cuanto la amas, abrazala, mimala, el tiempo pasa y la vida también. De igual forma un beso hasta el cielo a todas las mamitas que ya no nos acompañan”, se lee en la publicación.

