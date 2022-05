Magaly Medina lanzó sus dardos contra la conductora de televisión Tula Rodríguez, quien hace poco apareció con su hija Valentina para responder a los hijos de su fallecido esposo Javier Carmona.

Como se recuerda, en la edición de ‘En Boca de Todos’, del pasado 6 de mayo, Tula resaltó que su hija menor “ya tiene palabra” y que algunas decisiones que se toman, son con ella. “Ella ya me dice mamá, no quiero que hagas esto, o sea, ella ya sabe que todas las decisiones ya no las tomo sola, así que todo es por ti y para ti, princesa”, había dicho la conductora de América TV, en clara respuesta a Lucas y Tadeo Carmona, quienes están pidiendo que ella asuma la tutoría de su hija para proceder con la repartición de bienes.

Para Magaly Medina, Tula Rodríguez se “escuda” en la edad de su hija, aún menor de edad, para no entregarles a los hijos de Javier Carmona parte de la herencia que les corresponde.

“Ella se oculta bajo la edad de su hija para hacer lo que le da la gana y no hacer lo que los deudos de su marido le están pidiendo, que se decida que hacer con las propiedades, con lo poco o mucho que dejó Javier Carmona”, sostuvo la ’Urraca’.

“A mí Tula me parece muy mezquina con el dolor y la herencia, que será poco para ella y no le parecerá mucho pero los hijos necesitan que se disponga de eso, ella no lo hace. A mí no me parece, eso no se le enseña a los hijos , a ellos hay que enseñarles a ser generosos”, agregó.

