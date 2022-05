Este viernes 6 de mayo de 2022, con motivo de la celebración por el Día de la Madre, Tula Rodríguez fue sorprendida por su hija, Valentina Carmona Rodríguez, en el set de “En boca de todos”. La presentadora aprovechó para lanzar indirectas aparentemente contra Lucas y Tadeo Carmona.

“Ella es la culpable de que mis días sean más alegres hace 13 años, 14 ya, desde que estaba en mi vientre, ella es el motor de mi vida, ella sabe que la amo, que no hay nada que me pueda derrumbar ni nada que pueda alterar el inmenso amor y la felicidad que me da haberla traído a este mundo, que Dios haya permitido que ella sea mi hija”, dijo Tula Rodríguez.

“Así como es, así la amo, nos amamos de verdad y, como siempre, nosotras somos uno, yo vivo para ella y ella vive para mí, aunque ella en algún momento va a hacer su vida, ya le he dicho que es parte de, que ella tiene que ir creciendo”, añadió.

Por su parte, Valentina Carmona Rodríguez dedicó emotivas palabras a su madre: “Que te amo y que siempre voy a estar para ti”. “Estoy orgullosa, mi hija es una señorita”, indicó la conductora.

Asimismo, Tula Rodríguez aprovechó para lanzar un dardo contra los hijos de Javier Carmona, Lucas y Tadeo Carmona, asegurando que todas las decisiones que ha tomado están apoyadas por su hija.

“Yo lo único que quiero es que esta niña que está acá sea una mujer independiente, hacerla única, hacerla genuina, que nada le afecte. Cometo errores, ella lo sabe, hablamos de todo y cuando te digo de todo es de todo porque ella ya es grande y hay cosas que no se pueden ocultar y si hay decisiones que también se toman, son con ella porque ya ella tiene palabra, ella ya me dice mamá, no quiero que hagas esto, o sea, ella ya sabe que todas las decisiones ya no las tomo sola, así que todo es por ti y para ti, princesa”, manifestó.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR