El pasado 3 de mayo, el programa ‘Magaly TV La Firme’ informó que Tula Rodríguez sí recibió una herencia de Javier Carmona. La periodista Magaly Medina leyó el comunicado que enviaron Lucas y Tadeo Carmona, donde ellos afirman que Tula recibió el 25% de los bienes que dejó su difunto padre.

La repartición de bienes de Javier Carmona quedó así: 25% para Tula Rodríguez, 25% para su hija menor Valentina Carmona, 25% para Lucas Carmona y los otros 25% para Tadeo Carmona.

Este hecho llama la atención, pues Tula Rodríguez no precisó esta información en el descargo que hizo en el programa ‘En boca de Todos’. La exvedete solo dio cuenta de la herencia de su hija y resaltó que ella se casó por bienes separados con Javier Carmona.

“Cuando yo entré en un matrimonio (con Javier), yo entré con un patrimonio importante, porque me la he pasando trabajando desde los 15 años, yo entré a un matrimonio no con una ni con dos propiedades, entré con más propiedades mías, de mi esfuerzo, de mi trabajo”; había comentado.

Cabe indicar que, en los últimos meses, la conductora se ha pasado asegurando que ella no recibió “ni un sol” de la herencia de Javier Carmona; sin embargo, esto no es cierto, según el reciente comunicado de los hijos del exdirectivo de TV.

¿El viudo o viuda recibe herencia del cónyuge?

Javier Carmona y Tula Rodríguez se casaron el sábado 17 de noviembre de 2012. En aquel año, ella indicó que si decidieron casarse por bienes separados es “porque lo que los dos hagamos en común será para beneficio de nuestros hijos”.

¿Qué hereda la viuda en separación de bienes en Perú? De acuerdo al Código Civil peruano, en su articulo 816, “son herederos del primer orden, los hijos y demás descendientes; del segundo orden, los padres y demás ascendientes; del tercer orden, el cónyuge o, en su caso, el integrante sobreviviente de la unión de hecho”.

Asimismo, en el articulo 822 se señala que “el cónyuge que concurre con hijos o con otros descendientes del causante, hereda una parte igual a la de un hijo”.

Es decir, si el cónyuge y el fallecido se casaron por bienes separados no es una exclusión.

La abogada Karla Viso estuvo en el programa ‘América HOY’ donde indicó que “la separación de bienes no tiene nada que ver con la herencia”.

“Si tu te mueres mañana y estás casada con José e hicieron separación de bienes, eso no significa que José vaya a a heredar todo lo que es tuyo, tus bienes pasan a ser parte de la masa hereditaria. El cónyuge tiene doble derecho a heredar: por el vinculo matrimonial y por vinculo filial en ascendencia y descendencia”, sostuvo.

¿En que caso el cónyuge no recibe herencia?

Según el artículo 826 de Código Civil, el viudo o viuda no recibe herencia si se casó cuando su cónyuge estaba enfermo y éste muere antes de los 30 días de haberse celebrado el matrimonio.

“La sucesión que corresponde al viudo o a la viuda no procede, cuando hallándose enfermo uno de los cónyuges al celebrarse el matrimonio, muriese de esa enfermedad dentro de los treinta días siguientes, salvo que el matrimonio hubiera sido celebrado para regularizar una situación de hecho”, se lee.