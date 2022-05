Según la carta enviada por los hijos de Javier Carmona a Magaly Medina, Tula no tendría la intención de solucionar los problemas de bienes materiales, debido a que el juez solo pidió los datos de contacto de la exvedette, pero ella no los da y por ello los hijos no pueden hacer nada con los bienes.

Luego del fallecimiento de Javier Carmona y al no tener una herencia escrita, los bienes fueron divididos en 4, entre los dos hijos del primer compromiso, la hija del segundo compromiso y Tula Rodríguez, quien tiene el 25% de los bienes, pero los hijos mayores piden que Tula pida la potestad de los bienes de su hija, para que puedan tomar decisiones sobre los bienes, ya que no los pueden ni usar ni vender.

Este trámite para que Tula pueda decidir sobre los bienes de su hija, fue obstruido dos veces porque no se cumplió con los requerimientos del juez, que según Magaly, únicamente son los datos de contacto como, número de celular, domicilio y copias de DNI, pero ella no las entregó, por ende, nadie puede hacer nada con los bienes.

Magaly además encaró a Tula por acusarla de ponerla en boca de todos y le recordó que quien le hace daño a su hija, es ella misma, debido a que no soluciona o tiene la intención verdadera de solucionar estos problemas con los hijos de su difunto esposo y espera a que llegue a escándalos.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Aldo Miyashiro y Óscar del Portal: las impresiones de los famosos de la farándula sobre el “ampay” de Magaly TV, La Firme

El sonado "ampay" de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal con Fiorella Retiz y Fiorella Méndez respectivamente ha generado diversas reacciones en la farándula local. Algunos de ellos se han pronunciado en televisión, y otros, en redes sociales. ¿Qué fue lo que dijeron los famosos peruanos? Aquí te lo contamos.